Глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов на закрытое совещание

Причин он объяснять не стал.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился собрать сотни генералов и адмиралов американской армии на базе морской пехоты в штате Вирджиния. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В письме, направленном военному руководству, глава Пентагона не пояснил причины срочного сбора.

«Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», — рассказал изданию один из собеседников.

По данным газеты, ситуация вызвала смятение среди командования на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа ранее уволила значительную часть старшего руководства армии.

Приказ Хегсета касается всех высших офицеров. В Соединенных Штатах насчитывается порядка 800 генералов и адмиралов. Источники Washington Post подчеркнули, что не припоминают случая, когда министр обороны собирал одновременно столь многочисленное военное руководство.

Напомним, что еще в мае Хегсет объявил о планах сократить численность высшего офицерского состава для повышения эффективности работы армии. Тогда в документе подчеркивалась необходимость устранения избыточности в структуре Пентагона и оптимизации управления вооруженными силами.

