Умер актер фильма «Ева» и отец звезды сериала «Триггер» Николай Калинин

Фото: Кадр из х/ф «Наследство ». реж.: Теймураз Эсадзе « 2008г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На его счету два десятка известных кинопроектов.

Актер театра, кино и телевидения Николай Калинин скончался 22 сентября в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщает руководство Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского.

«Николай Григорьевич обладал удивительным даром человечности, осязаемой нежности к каждому доброму и светлому проявлению в любой личности, талантом мягкой иронии и душевности. Этими качествами он щедро наделял своих героев, заряжал зрителей искренней и горячей любовью к жизни», — говорится в некрологе театра.

В коллективе напомнили, что Калинин активно выступал не только в спектаклях, но и на творческих вечерах, где исполнял песни и общался с публикой. Зрители особенно запомнили его работу в постановке «Везунчики», в которой герой актера благодарил жизнь за каждое мгновение.

Николай Калинин родился в 1946 году. Сценическая карьера артиста началась в театрах Омска и Норильска, позже он работал в Днепропетровском театре русской драмы. С 2000 года служил в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.

Кроме театра, Калинин сыграл в двух десятках кино- и телепроектов, среди которых «Исаев», «Научи меня жить», «Жених», «Русский характер» и «Игра с огнем». Его супругой была актриса Людмила Шкуркина. Сын артиста, Григорий Калинин, также стал известным актером, снявшись в популярных сериалах «Триггер», «Почка» и других.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.