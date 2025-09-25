В Минпросвещения РФ опровергли планы включения в учебную программу киберспорта

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Однако готовится проект вариативного модуля фиджитал-спорта для школьников.

Планы о включении в школьную программу по физкультуре киберспортивных дисциплин не соответствуют действительности, и разработка в таком направлении не ведется. Об этом «Известиям» заявили в Министерстве просвещения России.

В ведомстве добавили, что, исходя из поручения президента РФ Владимира Путина, список видов спорта в школьном курсе физкультуры расширяется, в том числе в форме отдельных модулей. Вместе со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта готовится проект вариативного модуля этой активности.

Фиджитал-спорт — новое направление, которое объединяет физическую активность и цифровые технологии в форме состязания, где участники соревнуются в виртуальной среде, а затем в реальном мире, перенося свои навыки в физический аналог игры.

«Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем, включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается», — добавили в ведомстве.

До этого в Telegram-каналах появилась информация, что в программу по физкультуре для школьников могут включить компьютерные игры FIFA, Counter-Strike и Dota 2, а эксперимент начнут с нескольких тестов в российских городах.

