Тело бывшего петербургского чиновника Федотова нашли в Подмосковье

Его тело обнаружили под окнами отеля недалеко от аэропорта Шереметьево.

Экс-председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Александр Федотов был найден мертвым в Подмосковье, сообщил источник 5-tv.ru.

Тело чиновника нашли 24 сентября под окнами отеля недалеко от аэропорта Шереметьево. По нашим данным, Федотов должен был лететь в Волгоград с пересадкой в Москве.

Александр Федотов окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск России. Сначала он работал в подведомственной КРТИ Дирекции транспортного строительства и в ФКУ «Северо-Запад». Председателем Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга он был назначен в 2023 году. В 2024-м Федотов ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гендиректор «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин найден мертвым. Его тело обнаружили возле личного автомобиля предпринимателя в близи подмосковного поселка Кокошкино. В салоне машины обнаружена предсмертная записка, в которой мужчина уточнил, что устал бороться с продолжительной пятилетней депрессией.

