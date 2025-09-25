Народный фронт передаст бойцам в зону СВО модернизированный УАЗ

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

Эту машину совместно совершенствуют уроженец Китая Чу Вэнчэн и руководитель спортивного клуба «Торнадо», кореец Павел Ри.

Народный фронт передаст сахалинским бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), внедорожник УАЗ, который совместно модернизируют уроженец Китая Чу Вэнчэн и руководитель спортивного клуба «Торнадо», кореец Павел Ри в одной из автомастерских Южно-Сахалинска.

«Попросили машину покрасить, ходовку сделать, окна и внутри сделать панели, покрасить. Спросили, сколько стоить будет? Я говорю — нет, не надо денег. Просто так. Россия, Китай — это дружба. Я должен ребятам помочь», — рассказал уроженец Китая, житель города Южно-Сахалинска Чу Фэнчэн.

Предстоит выполнить еще много работы по модернизации «буханки». Нужно еще установить гидроусилитель, новую оптику и фары, а также увеличить клиренс. Кузов и салон авто будет полностью перекрашен. Как сказал руководитель спортивного клуба «Торнадо» Павел Ри, механики оценили состояние машины как хорошее.

С 2022 года фонд «Все для Победы!» помогает военным, находящимся в зоне СВО и мирным жителям освобожденных территорий. Представители Народного фронта самостоятельно доставляют бойцам все необходимое.

Ранее 5-tv.ru писал, как присоединиться и поддержать бойцов СВО, а также жителей Донбасса и Новороссии. Сделать это может каждый. С первых дней специальной военной операции москвичи и, в частности, столичные некоммерческие организации (НКО) активно помогают бойцам и жителям новых и приграничных регионов.

