Двухлетнюю девочку нашли на свалке в Тыве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Против матери ребенка возбуждено дело.

Двухлетнюю девочку нашли на свалке в Кызыле, Республика Тыва. Сотрудники полиции начали проверку после распространения в социальных сетях видео с изображением ребенка, найденного на мусорном полигоне.

По информации, размещенной в Telegram-канале МВД по Республике Тыва, 24 сентября медики детской больницы прибыли по вызову на свалку в поселке Каа-Хем. Там они встретили девочку, находившуюся под присмотром «местных жителей», которые обустроили шалаш на территории полигона.

По их словам, мать девочки оставила ее у них и ушла в магазин, после чего у ребенка поднялась температура.

Вскоре правоохранительные органы установили личность матери — 42-летней безработной женщины из села Суг-Аксы, которая всего неделю назад приехала в Кызыл в гости к родственникам.

В это время она злоупотребляла спиртными напитками. Медики оперативно забрали девочку и доставили в больницу, где ее состояние здоровья стабилизировалось.

В отношении матери было возбуждено административное дело за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ), а также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Энгельсе мать подсадила девятилетнего ребенка на наркотики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.