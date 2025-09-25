Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге
В музей поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности.
В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали посетителей Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса в своем Telegram-канале.
«В Эрмитаж поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после проверки всех залов и служебных помещений угроз обнаружено не было. На текущий момент музей функционирует в штатном режиме.
«Если ваш визит прервала эвакуация, вы можете вернуться в музей сегодня или в любой другой день его работы», — отметили в пресс-службе учреждения.
