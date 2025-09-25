Путин: Россия создает дата-центры на своих АЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Россия создает дата-центры на своих атомных электростанциях (АЭС), так как они обеспечивают наиболее равномерное энергоснабжение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в Москве.

«Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что у общества формируется отношение к АЭС как к экологически чистой технологии, которая открывает много перспектив. Это говорит о том, что наступает новый технологический уклад.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Российский лидер добавил, что в скором времени Россия будет производить плавучие АЭС серийно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с Рафаэлем Гросси на Глобальном атомном форуме в Москве.

