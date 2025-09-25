Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Стратегия запугивания Евросоюза «плохими русскими» приведена в действие в очередной раз в мировой истории.

Загадочные происшествия с беспилотниками, в том числе инцидент в Польше 10 сентября, больше похожи на страшилку, с помощью которой кто-то нагнетает истерию и обостряет ситуацию. Та же польская пресса сообщает: Варшава готова сбивать российские дроны и самолеты за пределами воздушного пространства страны.

То есть, в небе над Украиной и Белоруссией. Но это означает прямое вступление в конфликт одной из стран НАТО. Зачем Запад идет на обострение во время Генеральной Ассамблеи ООН, разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

ООН создавали 80 лет назад, чтобы предотвращать конфликты. Но в эти дни именно поля Генассамблеи стали местом, где европейские лидеры все чаще призывают к прямому столкновению с Россией. Не задумываясь о последствиях,

Это интервью главы Еврокомиссии, по факту, чистосердечное признание в неспособности выстраивать европейскую политику без русофобии.

«Я считаю, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории, и это означает, что если происходит вторжение в воздушное пространство, то после предупреждения, после четкого разъяснения, конечно, вариант сбить истребитель, вторгшийся в наше воздушное пространство, остается на столе», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

То есть, сначала европейцы выдумали историю с вторжением российских дронов в Польшу. Якобы сбили больше десяти. Но никаких доказательств не привели до сих пор. Более того, отвечая на наш вопрос о такой уверенности в происхождении БПЛА, глава МИД Сикорский выдал странный тезис.

«Я думаю, Россия должна уйти из Украины, и Россия должна остановить свои враждебные атаки на мирные европейские страны», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Доказательства странам НАТО и не нужны — генсек Рютте проговорился.

«Я не буду комментировать. Мне надо идти на встречу. Я не думаю, что как генеральный секретарь НАТО я должен давать импровизированное интервью», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

А теперь под выдуманным предлогом Варшава собирается сбивать российские дроны и самолеты, которые даже не залетали в воздушное пространство Польши.

«Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших ВВС и ПВО над Украиной и Белоруссией для сбивания российских самолетов, беспилотников или ракет, которые еще не пересекли границу Польши», — указано на сайте правительства Польши.

Стратегия запугивания Европы «плохими русскими» приведена в действие в очередной раз в мировой истории. Об атаках дронов сообщения приходят чуть ли не каждый день. Из Норвегии, Швеции, Дании. Что интересно: беспилотники зачем-то летят с фонарями, будто специально операторы БПЛА хотят, чтобы объекты были обнаружены и красиво сняты.

Жители Скандинавии, в отличие от брюссельских политиков, в российскую угрозу не верят.

«Я не уверен, что это российская атака, хотя именно эта версия популярна. Может быть, это просто какие-то дураки, играющие с довольно большими дронами», — считает житель Копенгагена Кристиан Танго.

Власти скандинавских стран тоже пока не решили, стоит ли уже угрожать Кремлю бездоказательно. Или немного подождать ЦУ из Брюсселя. И поэтому честно заявляют.

«Я думаю, прежде всего, важно сказать, что мы не знаем, кто осуществляет полеты беспилотников, которые имели место в Дании в последние несколько дней. Это часть продолжающегося расследования», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Но это пока. Объем дезинформации о «российской угрозе» подавляет даже скептически настроенных европейцев.

«Мы не можем пока ничего конкретного утверждать по этому делу, как я уже сказал. Но это часть того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы не находимся в состоянии войны, но и полного мира у нас тоже больше нет», — отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Голоса разума в Европе все тише. Но они есть.

«Нас ждет катастрофа, уничтожение государства и его жителей. Польская политика должна проводиться таким образом, чтобы Польша не стала театром военных действий в Европе», — пишет издание Mysl Polska.

Логика европейских элит понятна: экономика — в упадке. Ставка на Украину в конфликте с Россией не сыграла. Остается одно.

«Это попытка закрутить эскалационную спираль выше, чем нужно. Это может быть подготовкой к более крупному конфликту. Любой член ЕС или НАТО имеет право защищать свое воздушное пространство и не обязан согласовывать это с партнерами. Но здесь специально пытаются втянуть НАТО, чтобы спровоцировать так называемый „союзный случай“», — отметил официальный представитель немецкого журнала Compact Андрэ Поггенбург.

Союзный случай означает, что альянс НАТО должен ответить сообща. И никого в Европе не смущает, что по сути Брюссель готовит новую мировую войну.

