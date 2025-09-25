Путин прибыл на Глобальный атомный форум

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер встретится с рядом руководителей иностранных делегаций.

Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, проходящий на ВДНХ в Москве.

В Кремле отметили, что российский лидер выступит на мероприятии и проведет встречи с рядом руководителей иностранных делегаций.

Форум посвящен 80-летию атомной промышленности России. В нем участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр республики Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

До этого, 4 сентября, Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока подчеркнул, что Россия должна активно развивать атомную энергетику, полностью соответствующую принципам экологии.

Также, 25 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене. Он подчеркнул, что атомная энергетика России выполняет ряд важных как международных, так и внутренних проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.