Выставка Владимира Волка открылась в Гостином дворе

Экспозиция знакомит зрителей с православной тематикой в творчестве художника и скульптора.

В Гостином дворе в Москве 24 сентября на ярмарке академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» состоялось открытие выставки Владимира Волка. Проект проводится Корпорацией «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств.

Экспозиция представляет часть обширного творческого наследия мастера, включающего более четырех тысяч произведений. На выставке можно увидеть живопись и графику, центральное место в которых занимает православная тематика.

«Папа всегда говорил, что духовность — это иммунная система планеты», — вспоминает дочь мастера — официальный представитель МВД России, журналист и писатель Ирина Волк.

Владимир Волк работал в разных жанрах станковой картины и уделял большое внимание религиозной живописи. С конца 1990-х годов он создал десятки икон и мозаик для церкви Архангела Михаила в белорусской деревне Тихиничи, за что был удостоен наград Русской православной церкви.

Работы художника экспонировались более чем на 120 выставках, а также вошли в собрания Третьяковской галереи, музеев Москвы и Саратова, частные коллекции в России и за рубежом.

На «Арт России» представлена коллекция пейзажей и натюрмортов с изображениями храмов, в которых художник стремился передать духовное восприятие природы и ее создателя.

«Арт Россия» — крупнейшая российская ярмарка искусства и международный арт-форум. «Русская академическая школа по праву считается одной из сильнейших в мире. Проведение ярмарки — не только возможность показать богатое культурное наследие нашей страны, но и подтверждение того, что сильные художественные традиции живы, развиваются и находят свое место в современном художественном пространстве России», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Выставка будет открыта для посещения все дни работы ярмарки — с 24 по 27 сентября.

