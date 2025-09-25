Посольство РФ подтвердило гибель буддистского монаха из России в Шри-Ланке
Фото: www.globallookpress.com/Gayan Sameera
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Трагедия произошла на канатной дороге.
Посольство России 25 сентября подтвердило информацию о гибели российского буддистского монаха в Шри-Ланке.
По данным дипмиссии, инцидент произошел на канатной дороге и унес жизни семи монахов, среди которых были граждане России, Индии и Румынии.
В посольстве отметили, что уже уведомили Москву о случившемся и выразили готовность оказать необходимую консульскую помощь родственникам погибшего.
«Посольство подтверждает гибель росгражданина в инциденте на канатной дороге. Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем», — заявили в дипмиссии ТАСС.
Согласно сообщениям СМИ, в результате происшествия также пострадали двое человек с легкими травмами, в то время как четверо монахов получили серьезные повреждения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что спасатели нашли шестилетнюю девочку в затопленном доме на Тайване. Вероятно, семья ребенка погибла, считают спасатели. Рядом было найдено тело женщины, которая, предположительно, являлась бабушкой девочки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.