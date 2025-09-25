Банда девочек-подростков поджигает магазины и угрожает персоналу в Британии
Одна из них призналась, что ей нравится получать адреналин таким способом.
Магазины на оживленной улице в графстве Хэмпшир оказались под «осадой» банды девочек-подростков. По словам владельцев торговых точек, юные хулиганки бьют окна, устраивают поджоги, воруют и угрожают сотрудникам, фактически парализуя работу бизнеса. Об этом сообщает издание Mirror.
«С каждым днем становится все хуже. Мы чувствуем себя абсолютно беспомощными. Такое впечатление, что они стоят выше закона», — поделился Мухаммад Усман, владелец магазина мобильных телефонов.
Его слова подтвердила продавщица Нненна Оконкво, сказав, что от подростков такой беспредел, словно в городе орудует вооруженная банда.
Журналистам удалось поговорить и с самими девочками. Одна из них, одетая в розовые леггинсы и со смартфоном в руках, честно призналась в содеянном. После травмы, из-за которой пришлось бросить спорт, она нашла «адреналин» в конфликте с законом.
«Я угрожала людям и била их, я не невиновна. Когда один раз сталкиваешься с полицией, это затягивает. Мне жаль, что я делаю, но я не собираюсь извиняться», — заявила она.
Полиция признает серьезность проблемы, но подчеркивает, что речь идет о несовершеннолетних.
«Некоторые из этих подростков совершают ужасные преступления. Подход нужно менять, подключая и родителей», — сказала комиссар полиции графства Хэмпшир Донна Джонс.
В полиции Хэмпшира пояснили, что стараются реагировать на жалобы жителей, но в летние месяцы нагрузка на экстренные службы значительно выше.
