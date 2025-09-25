BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Политик проходит по делу о финансировании его президентской кампании в Ливии.

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его президентской кампании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой заключения под стражу», — сказано в сообщении.

По информации агентства Franceinfo, ему также вменили штраф в размере 100 тысяч евро и запретили занимать государственные должности на протяжении пяти лет. В то же время суд оправдал французского политика по обвинениям в сокрытии хищений государственных средств и пассивной коррупции, включающей в себя невыполнение служебных обязанностей в обмен на материальные вознаграждения.

В марте этого года прокуратура запросила для Саркози семь лет тюремного срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании. В октябре 2023 года против бывшего французского лидера были выдвинуты обвинения в связи с выборами 2007 года. По данным следствия, его представители дали взятку свидетелю по делу, заплатив ему около 600 тысяч евро. Саркози также обвинили в преступном сговоре и мошенничестве в составе организованной группы.

Помимо Саркози, приговор был вынесен также бывшему французскому министру иммиграции Брису Ортефе — его приговорили к тюремному заключению на срок два года с возможностью сокращения срока при ношении полицейского электронного браслета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в Европе. Решение суда ставит под вопрос ее политическое будущее и вызывает вопросы о справедливости процесса.

