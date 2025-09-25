«Будут лукавить»: Александр Шепс объяснил, почему нельзя гадать на картах Таро самому себе
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
По словам экстрасенса, это может обернуться большими проблемами в личной жизни.
Экстрасенс Александр Шепс заявил, что нельзя делать расклады на картах Таро самому себе. Об этом медиум рассказал в интервью журналисту Алене Жигаловой.
«Никогда не делайте расклад на себя, не смотрите сами на себя. Карты в 80% случаев всегда будут вам лукавить», — утверждает Шепс.
По словам экстрасенса, расклад карт на себя может привести к тому, что вы привлечете в свою жизнь чужую программу. Например, вы решили посмотреть, как сегодня пройдет ваш день, увидев плохие карты, вы можете сами себя запрограммировать на неудачный исход событий.
«Мысли — это фундамент. Пока не озвучишь, сила будет не такой, чтобы быстро визуализироваться», — говорит экстрасенс.
Также Александр Шепс объяснил, почему нельзя гадать на будущее не только себе, но и другим. По его мнению, когда вы гадаете чужому человеку, то рассказываете ему свое видение этих карт.
«Человек это подцепил, вложил в себя эту программу и пошел с ней жить. И вот теперь ответственность за это будешь нести ты», — объяснил Шепс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Шепс рассказал о своем небесном происхождении.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.