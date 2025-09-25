Развод в ближайший год: Бородиной и Сердюкову предрекли скорое расставание

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Новости о том, что Ксения ждет ребенка, вероятно, не соответствуют действительности.

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слухи о разладе в отношениях Ксении Бородиной и Николая Сердюкова, предположив, что союз пары может скоро распасться. Об этом сообщает портал «Страсти».

«Следовало ожидать их развод, точнее, что их союз близится к разводу. Я уверен, что Ксения скоро откроет глаза на эту всю ситуацию, снимет свои розовые очки. В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Его (Николая Сердюкова) не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да», — заявил он.

По его словам, не стоит верить слухам о том, что Сердюков чрезмерно занят работой, а также о том, что телеведущая ждет третьего ребенка.

«Я думаю, что он редко появляется в сети не из-за работы, а потому что боится хейтерства. Ксения беременна? Нет, уверен, что нет», — добавил Дворцов.

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально вступили в брак в июле 2025 года. Их роман стал достоянием общественности в 2024 году, а предложение мужчина сделал возлюбленной в декабре того же года во время экскурсии по Эрмитажу.

