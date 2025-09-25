«Ты ничтожная»: Алена Кравец назвала свою приемную дочь «монстром»
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
В конфликте также поучаствовал родной отец Даниэлы.
Светская львица Алена Кравец и ее приемная дочь Даниэла устроили публичную ссору в эфире федерального канала. Стороны не выбирали выражений.
В студии также присутствовал биологический отец Даниэлы, которого девушка не признает за родителя.
«Я считаю, что это самозванец и обычный хайпожор. До теста ДНК я не верю ни одному слову», — заявила она.
Мужчина утверждает, что не знал о существовании дочери. Даниэла подчеркнула, что для нее настоящим отцом является Руслан Кравец, который воспитывал ее, тогда как отношения с приемной матерью были крайне натянутыми.
«Ты ничтожная, ты ужасная. Ты меня возила по полу волосами. На тебя можно подать в суд», — эмоционально отметила девушка.
В ответ Алена Кравец не стала сдерживать эмоций и назвала Даниэлу «монстром», обвинив в пиаре на ее имени.
«Только пиарится на мне можешь. Уберите от меня этого монстра. Какое счастье, что она не наша», — заявила Кравец, добавив, что не желает видеть приемную дочь и не хочет, чтобы та носила их фамилию.
До этого Кравец призвавалась, что несколько лет назад отдала свою приемную дочь Даниэлу обратно в детский дом. По словам знаменитости, девочка стала неуправляемой и доставляла много проблем. Сейчас Даниэле уже 18 лет.
