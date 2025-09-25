Высокая планка: обнародован гонорар Никиты Кологривого за съемочный день

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В настоящий момент актер задействован сразу в нескольких масштабных проектах.

Актер Никита Кологривый, известный по популярным фильмам и сериалам, сегодня оценивает свой съемочный день в сумму от 250 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Согласно данным издания, окончательный размер гонорара зависит от условий конкретного проекта.

«Планка в 300 тысяч за смену уже стала нормой для артиста», — отмечается в материале.

Кологривый окончил ГИТИС с красным дипломом в 2018 году и поначалу играл в Московском Губернском драматическом театре. Вскоре он полностью сосредоточился на съемках в кино. Всего за пять лет прошел путь от эпизодических персонажей до главных ролей.

Сегодня актер задействован сразу в нескольких масштабных проектах. Он воплотит образ музыканта Юрия Клинских (Хоя) в сериале «Сектор Газа», а также сыграет Дона Пампа в экранизации «Трудно быть Богом». В его активе уже числятся такие проекты, как «По щучьему велению» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», которые получили широкую известность.

Интерес публики подогревают и личные события. Недавно актер появился на публике вместе с женой, хотя еще два года назад объявлял о разрыве отношений. По данным открытых источников, официально супруги брак так и не расторгли.

