Ученые изучили ДНК 117-летней испанки и назвали продукт, продлевающий жизнь

На момент смерти женщина считалась самым пожилым человеком в мире.

Испанка Мария Браньяс Морера прожила 117 лет. Ученые связывают ее долголетие с удачным сочетанием генетики и здорового образа жизни, пишет журнал Nature.

По данным издания, женщина умерла 19 августа 2024 года. На момент смерти она считалась самым пожилым человеком в мире и находилась рядом с двумя дочерьми, которым тоже было за девяносто.

Исследователи еще при жизни собрали у нее образцы для анализа. Они изучили генетику, метаболизм и микробиом кишечника, а затем сопоставили эти данные с результатами обследований других жительниц Каталонии разного возраста. Цель работы заключалась в том, чтобы отличить процессы, вызванные старением, от тех, которые связаны с болезнями.

Ученые выяснили, что теломеры Браньяс были крайне короткими, хотя такие показатели обычно характерны для возрастных заболеваний. Однако у нее их не наблюдалось. Также были обнаружены генные варианты, защищающие от проблем с сердцем, диабета и снижения когнитивных функций.

Важную роль в долголетии сыграли питание и образ жизни. Женщина придерживалась средиземноморской диеты, каждый день ела йогурт и сохраняла физическую активность. В возрасте 113 лет она перенесла COVID-19 и быстро восстановилась. Отсутствие хронических воспалений ученые связали с богатым микробиомом кишечника.

Тем временем 12 сентября министерство юстиции Узбекистана объявило новой рекордсменкой по возрасту жительницу Ферганской области Хувайдо Умарову. По официальным данным, ей исполнилось 130 лет, хотя документов о дате рождения не сохранилось.

