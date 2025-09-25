Шансов на спасение не было: в Китае женщина умерла от плавиковой кислоты

Фото: 5-tv.ru

Это вещество также известно как «вода для растворения костей».

В Китае 52-летняя женщина погибла после того, как случайно наступила на контейнер с плавиковой кислотой. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По словам врачей, спасти пострадавшую практически не представлялось возможным.

«Шансы на спасение были уже минимальными», — отметил один из медиков.

Женщина скончалась в больнице через пять дней после происшествия от сердечно-легочной недостаточности.

Несчастный случай произошел на холме рядом с жилым комплексом, который готовили к сносу. Во время прогулки женщина наступила на емкость с химическим веществом, известным под названием «вода для растворения костей». Эта кислота опасна тем, что проникает через кожу и разрушает ткани.

Правоохранительные органы оцепили территорию и обнаружили еще две емкости с химикатом, которые оперативно изъяли. Вскоре полиция установила, что контейнеры оставил уборщик по фамилии Ай, занимавшийся очисткой стен. Мужчина покинул этот район еще в 2015 году, но был задержан. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Плавиковая кислота широко используется в промышленности и стоматологии, в том числе для удаления ржавчины, обработки стекла и других поверхностей. Медики подчеркивают: при контакте с веществом необходимо немедленно снять загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды и обратиться за неотложной помощью.

