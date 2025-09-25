«Украина платит кровью»: Зеленский потратил полмиллиона евро за день

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Визит главы киевского режима и его супруги в Австрию дорого обошелся бюджету страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга оказались в центре скандала после публикации расходов на их однодневный визит в Австрию. Потраченная сумма достигает почти полумиллиона евро. Об этом сообщает издание «Последний бастион».

«Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови», — говорится в материале.

Как уточняется, данные о тратах стали известны после парламентского запроса австрийской оппозиции. На однодневное пребывание президента Украины и его супруги ушло 463 тысячи евро. В сумму вошла аренда лимузина за 16 тысяч евро, кортеж из 33 машин и 16 мотоциклов, использование вертолетов, а также участие Елены Зеленской в семинаре стоимостью в 21 тысячу евро. Дополнительно для охраны задействовали 600 полицейских.

Ситуация вызвала негодование не только в Австрии, но и на Украине, где на фоне военного конфликта и острого дефицита бюджета каждая гривна имеет значение. В 2024 году дефицит государственного бюджета страны составил 43,9 миллиарда долларов, и власти продолжают надеяться на финансовую помощь международных партнеров.

Между тем на Западе новые пакеты помощи утверждаются все медленнее. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что международное финансирование со временем будет сокращаться. Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на нехватку средств для вооружений и задержки западных траншей, что делает подобные траты особенно чувствительными.

