Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске

Вероятно, обвиняемая имеет проблемы с психикой.

В Первоуральске в суд направлено уголовное дело против 22-летней гражданки иностранного государства, обвиняемой в убийстве 13-летней дочери своих знакомых. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Следствие установило, что женщине предъявлены обвинения по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. По заключению экспертов, в момент нападения она могла находиться в состоянии временного психического расстройства и не осознавать происходящее. В связи с этим прокуратура ходатайствует о направлении ее на принудительное лечение.

По версии следствия, трагедия произошла днем 9 октября 2024 года. Обвиняемая пришла в квартиру знакомой на проспекте Космонавтов под предлогом забрать журнал. В помещении находилась только дочь хозяйки. Девочка пригласила женщину на чай, после чего та заметила сумку и, как считают следователи, решила похитить деньги.

Когда школьница заметила попытку хищения, гостья напала на нее с ножом. Тело девочки с многочисленными ранениями позже обнаружили в потушенной квартире.

Уголовное дело уже передано в суд. Теперь предстоит определить, какое наказание понесет обвиняемая и будет ли она направлена на лечение в специализированное учреждение.

