Блогер Александра Митрошина задолжала ФНС свыше 210 миллионов рублей

Четыре счета знаменитости в банках были заморожены 21–22 августа.

Блогера Александра Митрошина, обвиненная в уклонении от уплаты налогов, подозревается в новых долгах перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщило издание Postnews.ru.

По данным источника, на 25 сентября 2025 года задолженность Митрошиной составляет 210 миллионов 255 тысяч рублей. При этом с начала июля долг блогера был 183 миллиона рублей.

Четыре счета Митрошиной в разных банках были заморожены 21–22 августа.

Уголовное дело в отношении Митрошиной возбудили 24 января 2025 года. Как отмечало следствие, уклоняясь от уплаты налогов, блогер заработала свыше 127 миллионов рублей в период с 2019 по 2022 год. Она распределяла прибыль на счетах трех индивидуальных предпринимателей. Из этой суммы инфлюенсер легализовала 60 миллионов рублей через покупку недвижимости.

Под домашним арестом Александра Митрошина находится с 10 марта 2025 года. Девушку обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блогеру грозит до семи лет тюремного заключения.

В данный момент Александре запрещено связываться с родственниками, а также пользоваться интернетом и средствами связи.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной.

