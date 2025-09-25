Виновен всего по двум пунктам: P. Diddу может получить совсем маленький срок

Фото: ТАСС/Price

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Приговор будет вынесен уже 3 октября 2025 года.

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, может получить совсем маленький срок. Об этом сообщает издание Reuters.

Сторона защиты рэп-исполнителя подала ходатайство в суд, где ему просят назначить не более 14 месяцев лишения свободы. Прокуратура, в свою очередь, настаивает на сроке в четыре-пять лет. Адвокаты Комбса отмечают, что артист уже отбыл значительную часть своего срока, и предоставили суду положительные характеристики от его семьи, коллег и знакомых.

Приговор P. Diddy будет вынесен 3 октября 2025 года. Рэпера признали виновным по двум пунктам, каждый из которых предусматривает до десяти лет тюрьмы.

В частности, рэпер виновен в перевозке людей для проституции. При этом федеральное жюри присяжных в Манхэттене не стало выносить вердикт по самым серьезным обвинениям, выдвинутым против него. Также его признали невиновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре для рэкета.

Обвинения против P. Diddy выдвинули его две бывшие девушки, Кассандра Вентура и женщина, пожелавшая остаться анонимной. Они давали показания против рэпера о том, что он якобы принуждал их к сексу со сторонними мужчинами.

Ранее 5-tv.ru писал, что киллер назвал P. Diddy заказчиком убийства 2Pac. Тупак Шакур погиб в 1996 году, получив четыре огнестрельных ранения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.