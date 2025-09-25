«Отпускаю тело»: звезда «Зачарованных» Алисса Милано снова удалила импланты

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого она избавлялась от силикона из-за проблем со здоровьем.

Актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», во второй раз удалила грудные импланты. Знаменитость выложила снимок из клиники в соцсети.

«Отпускаю все эти ложные нарративы — части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой», — написала она.

В первый раз актриса увеличила себе грудь в 1992 году. Однако в 2003 году артистка решила расстаться с силиконом. Сообщалось, что на такой шаг она пошла из-за проблем со здоровьем. При этом со временем карьера в Голливуде потребовала новых изменений от Алиссы, и она снова решилась на пластику груди. В настоящее время актриса захотела извлечь импланты вновь, и, по ее признанию, после этого почувствовала себя «по-настоящему свободной и женственной».

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились актеры популярного сериала «Зачарованные».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.