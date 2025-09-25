«Необъяснимая тоска накатывает»: Шаляпин почтил память покойной жены

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Татьяны Дэвис не стало четыре года назад.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин трогательно почтил память покойной жены Татьяны Клаудии Дэвис. Соответствующий пост он разместил в соцсети.

«Сегодня четыре года как ушла моя Танечка. То стараюсь об этом не думать, то накатывает необъяснимая тоска. Подарила столько радости, ярких моментов, и все резко оборвалось… Песню эту нигде не пою практически, ком в горле мешает каждый раз», — написал Шаляпин.

К тому же исполнитель добавил к публикации строки из своей песни «Тебя обнимал», которая посвящена Дэвис. Прохор написал и исполнил эту песню после того, как его супруга умерла от COVID-19 в 2021 году.

Татьяна была третьей женой Шаляпина. Однако их брак не продлился и месяца. После смерти женщины многие подозревали, что ее могли отравить, обвиняя в этом Прохора. Однако предположение не подтвердилось.

С родными избранницы исполнитель остался в хороших отношениях. В наследство от скончавшейся супруги Шаляпин ничего не получил.

В первый раз Прохор женился, когда ему было 18 лет, но неизвестно, кто был его женой. Второй супругой певца стала предпринимательница Лариса Копенкина, в которую Прохор, как он сам признавался, влюбился с первого взгляда.

