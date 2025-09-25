«Трамп сохраняет волю»: Песков о негативных заявлениях в адрес РФ из США

Песков: РФ исходит из того, что Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине

Россия поддерживает усилия к окончанию украинского кризиса и полностью открыта для вывода ситуации на трек мирных переговоров.

В адрес России из США звучит разного толка риторика — от положительной до отрицательной. Но, в конечном итоге, это никак не влияет на ход урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что наша страна поддерживает усилия к окончанию украинского кризиса и полностью открыта для вывода ситуации на трек мирных переговоров.

