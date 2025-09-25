Тело австралийца вернули его матери без сердца: орган остался в Индонезии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина был найден мертвым в бассейне на Бали.

Разгорелся скандал вокруг обстоятельств смерти 23-летнего австралийца Байрона Хэддоу, тело которого было найдено в неглубоком бассейне на острове Бали. Как сообщает Daily Mail, после возвращения останков на родину мать молодого человека обнаружила, что у сына отсутствует сердце.

По ее словам, о факте изъятия органа семья узнала случайно, когда представители коронера позвонили и уточнили, известно ли родным, что сердце осталось в Индонезии.

«Это был настоящий удар под дых», — призналась женщина.

Орган удалось вернуть только спустя несколько недель. На дополнительную репатриацию матери пришлось потратить около 700 австралийских долларов (39 тысяч рублей).

Патологоанатом Нола Маргарет Гунаван пояснила, что в соответствии с местными законами для судебной экспертизы не требуется согласие родственников на изъятие органов. Согласно первоначальным выводам, смерть наступила из-за употребления алкоголя совместно с антидепрессантами.

Тем не менее мать Байрона настаивает, что версия об убийстве не исключена. Она указывает, что при росте сына 178 сантиметров глубина бассейна составляла всего 150. Расследование трагедии продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.