EUObserver: ЕС не намерен вводить ограничения для туристов из России

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2023 году страны Евросоюза посетили более полумиллиона российских туристов.

Несмотря на санкции, затрагивающие российский туристический сектор, ЕС не намерен ужесточать въезд для россиян, пишет EUObserver.

Российские туристы продолжают посещать страны блока — в 2023 году их число составило 541 тысяч человек, что немного больше, чем годом ранее, но значительно меньше уровня, который был до СВО.

Некоторые страны, например Польша или прибалтийские государства, выступают за более строгие ограничения, однако на уровне ЕС к новым жестким запретам не приходят.

Вместо этого рассматривается менее радикальная стратегия, включающая абсурдные предложения, такие как туристический налог, который может направляться на поддержку ВСУ. При этом Германия 14 сентября усложнила визовые процедуры для россиян, ужесточив критерии выдачи как шенгенских, так и национальных виз.

Россия в ответ заявляет о сохранении открытости своих границ для граждан ЕС, несмотря на выпады европейцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что власти Латвии усиливают гонения на русский язык.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.