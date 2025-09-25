В суд Москвы поступил иск на Киркорова из-за долга по кредиту

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ранее певец уже сталкивался с денежными разбирательствами.

Таганский суд принял к производству иск о взыскании задолженности с Филиппа Киркорова. Как сообщила пресс-служба суда ТАСС, компания «Социум трейд» требует взыскать с артиста долг по кредитному договору, первоначально оформленному в Московском кредитном банке (МКБ) в 2020 году.

Сообщается, что МКБ уступил право требования АО «Социум трейд» с согласия Киркорова в связи с неполным погашением займа. Предварительное судебное заседание назначено на 13 октября.

Точная сумма задолженности не раскрывается. Представитель певца заявила, что Киркоров считает это недоразумением, и юристы работают над разбирательством.

Ранее в этом году с Киркорова была взыскана налоговая задолженность за 2022 год в размере почти восемь миллионов рублей. Также ему было предъявлено несколько исков от поклонников за отмененные концерты в период пандемии.

Еще один иск связан с выплатой авторских отчислений за песни, исполненные на концертах. Российское авторское общество требует компенсацию в размере около двух миллионов рублей.

