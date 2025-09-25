В Иркутской области подросток ударил одноклассника ножом на уроке
Инцидент случился после конфликта между школьниками.
Подросток ударил складным ножом одноклассника в школе города Зима Иркутской области во время урока. Об этом стало известно из сообщения в главном управлении (ГУ) МВД по региону в Telegram-канале.
Уточнялось, что инцидент случился после долгодлящегося конфликта между 14-летним юношей и его одноклассником. Последнего доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью пострадавшего угрозы нет.
В ведомстве пояснили, что по признакам преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), возбуждено уголовное дело.
Также отмечалось, что прокуратура проводит проверку в рамках исполнения законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. Правоохранительные органы проводят работу с нападавшим.
