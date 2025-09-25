Юные гольфисты выступили на турнире «Лига будущих чемпионов» в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лучшей на международном первенстве юниоров стала спортсменка из Минска.

Лучших гольфистов среди юниоров определили на Международном турнире «Лига будущих чемпионов» в Подмосковье. На поле вышли десятки спортсменов в возрасте от семи до 14 лет, включая участников из Белоруссии. Они показали высокий класс игры. Победу в личном зачете одержала Анастасия Сухова из Минска.

«Я сама изначально думала, что гольф не очень интересный вид спорта, так смотрелось. Но когда попробовала поиграть, не смогла уйти», — рассказала победительница Международного турнира по гольфу «Лига будущих чемпионов» (Белоруссия) Анастасия Сухова.

«Очень хорошая игра. И она полезная для детей. И я мечтаю, что в ближайшее время у нас в Подмосковье появится своя академия муниципальная по гольфу, где дети будут бесплатно заниматься», — отметил руководитель Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.

На турнире также прошли командные игры. За победу боролись национальные и школьные сборные. Впервые в истории провели официальный матч между Россией и Белоруссией. Переходящий кубок завоевали гости. Итог встречи — 86:101.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.