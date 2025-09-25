Фото, видео: www.globallookpress.com/Christophe Gateau; 5-tv.ru

Ведомство опубликовало фото с «проставленными» бюллетенями.

МВД Молдавии пытается обвинить Россию в попытке повлиять на выборы. И даже приводят якобы доказательства. Но есть нюанс.

Ведомство опубликовало фото с бюллетенями. Их должны были подбросить в урны во время парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября. На бланках проставлен голос «за» оппозиционную партию, которая выступает против антироссийского курса. Но, несмотря на плохое качество видео, на документах можно рассмотреть надпись «образец».

В нашем МИД уже высмеяли очевидную провокацию. И назвали политически мотивированным отказ Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на парламентские выборы.

Молдавские власти не только ограничивают голосование собственных граждан, проживающих в России и Приднестровье, но и препятствуют объективному мониторингу избирательного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавия направит в РФ всего десять тысяч бюллетеней для выборов. Кишинев сознательно ограничивает возможность голосования для тех, кто не поддерживает антироссийский режим.

