След мошенников: подробности взрыва на почте в Петербурге

Взрыв на почте в Петербурге мог произойти из-за мошенников

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пенсионер из Татарстана мог стать жертвой манипуляций.

Взрыв на почте в Петербурге мог произойти из-за мошенников. Как сообщил источник «Известий», жертвой манипуляций стал пенсионер из Татарстана. Вероятно, он поддался на уговоры аферистов и за два дня отправил десять посылок. Одна из них в итоге и взорвалась.

Никто из сотрудников и посетителей почты не пострадал. Людей быстро эвакуировали. Все детали и хронологию происшествия сейчас устанавливают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники получают доступ к счетам в банках через подростков.

По указке украинских кураторов аферисты размещали в популярных сетевых играх предложения о продаже виртуальной валюты. А после убеждали детей использовать для оплаты банковские карты родителей.

Во время заключения сделки на компьютеры жертв устанавливали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого мошенники получали удаленный доступ к мобильным банкам. Ущерб составил более 15 миллионов рублей. Фигурантам грозит длительный тюремный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.