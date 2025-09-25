Криминальное настоящее: звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит десять лет тюрьмы

Фото: Instagram*/zarinaigibaeva

Ранее девушка уже имела шесть судимостей.

Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова арестована по подозрению в мошенничестве. Ей грозит до десять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Федерал-пресс».

В материалах дела указано, что со стороны Голубцовой было совершено мошенничество в отношении представителя незащищенного слоя населения — пенсионера. Перовский районный суд Москвы уже вынес обвинительный приговор, детали которого не разглашаются.

Это не первое столкновение Голубцовой с законом: с 14 лет она имела шесть судимостей, четыре из которых закончились реальными сроками. Основными обвинениями становились кражи и угоны автомобилей. После участия в шоу в 2018 году девушка переехала в Москву и работала журналистом. Несмотря на попытку изменить жизнь, криминальное прошлое вновь напомнило о себе.

Параллельно по аналогичной статье проходит другая участница «Пацанок» Татьяна Бурая. Расследование в ее деле продолжается, срок содержания под стражей продлен.

