«Таких талантливых певиц крайне мало»: Пригожин о Валерии на «Интервидении-2026»
Пригожин назвал лучшего представителя России для «Интервидения-2026»
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Кандидатуру SHAMAN продюсер отклоняет.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о потенциальных кандидатах для участия России в конкурсе «Интервидение-2026», который пройдет в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.
По его мнению, страну должны представлять артисты, ранее не имевшие возможности показать себя на международной арене.
«Я надеюсь, конечно, что мы не будем повторяться и не станем отправлять Полину Гагарину или Диму Билана на «Интервидение». Они свое уже отпели на «Евровидении», — заявил Пригожин.
Он также выразил надежду, что заслуженный артист Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, не станет выдвигаться повторно, избежав прецедента с многократным представительством, как в случае с Биланом.
Продюсер подчеркнул, что приоритет следует отдать незамеченным в скандальных историях исполнителям, предложив кандидатуру Валерии.
«Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», — отметил он.
