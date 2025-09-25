«Таких талантливых певиц крайне мало»: Пригожин о Валерии на «Интервидении-2026»

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Кандидатуру SHAMAN продюсер отклоняет.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о потенциальных кандидатах для участия России в конкурсе «Интервидение-2026», который пройдет в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

По его мнению, страну должны представлять артисты, ранее не имевшие возможности показать себя на международной арене.

«Я надеюсь, конечно, что мы не будем повторяться и не станем отправлять Полину Гагарину или Диму Билана на «Интервидение». Они свое уже отпели на «Евровидении», — заявил Пригожин.

Он также выразил надежду, что заслуженный артист Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, не станет выдвигаться повторно, избежав прецедента с многократным представительством, как в случае с Биланом.

Продюсер подчеркнул, что приоритет следует отдать незамеченным в скандальных историях исполнителям, предложив кандидатуру Валерии.

«Я, например, очень хочу, чтобы Россию представила Валерия, потому что я считаю, что таких талантливых певиц в России крайне мало», — отметил он.

