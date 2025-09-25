«Не способен действовать рационально»: Трампа предупредили о неадекватности Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

По словам подполковника армии США в отставке, украинскому лидеру нельзя доверять в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский не способен принимать рациональные решения. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — заявил Дэвис.

По словам военного эксперта, украинский лидер утратил способность трезво оценивать происходящее и готов продолжать конфликт до последнего украинца. В этой связи, подчеркнул Дэвис, вести с ним переговоры не имеет смысла.

На этой неделе Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где принимает участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках мероприятия он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил ситуацию вокруг российско-украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп потребовал разобраться с «саботажем» на Генассамблее ООН.

