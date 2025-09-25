Силы ПВО России уничтожили 55 беспилотников украинских боевиков за ночь

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Дроны ликвидировали в небе над южными регионами страны и акваторией морей.

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 25 сентября сбили 55 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, воздушные цели были обнаружены и ликвидированы над несколькими регионами. Часть беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью, еще несколько сбили над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, дежурные расчеты ПВО ликвидировали дроны в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 23 на 24 сентября силы российской противовоздушной обороны успешно нейтрализовали и перехватили 70 беспилотников, запущенных украинскими военными.

В ведомстве сообщили, что дежурные силы ПВО успешно перехватили беспилотные летательные аппараты над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

