«Едва не погибли»: Трамп потребовал разобраться с «саботажем» на Генассамблее ООН

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Недовольство американского лидера вызвали три инцидента.

Президент США Дональд Трамп потребовал расследования инцидентов, произошедших во время его визита на Генассамблею ООН. По его словам, все события не были случайностью, а представляли из себя тройной саботаж. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — говорится в публикации.

Недовольство Трампа вызвали три происшествия. Первым инцидентом стала внезапная остановка эскалатора при подъеме в здание ООН, которую источник организации объяснил случайным срабатыванием предохранительного механизма кем-то из американской делегации. Однако американский лидер уверен, что мог бы из-за этого погибнуть вместе с супругой Меланией Трамп.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — пояснил он.

Также недовольство президента вызвали задержка включения телесуфлера во время выступления и проблемы со звуком, из-за которых речь была слышна только через наушники перевода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.