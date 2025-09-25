«Теперь нас пятеро»: у Тодоренко и Топалова родился третий ребенок

У Тодоренко и Топалова родился третий ребенок

Телеведущая неоднократно заявляла о желании иметь большую семью.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Об этом 35-летняя многодетная мать сообщила о пополнении в социальных сетях, опубликовав фотографию с ручкой новорожденного.

«Теперь нас пятеро. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя», — написала Тодоренко, поблагодарив поклонников за поддержку.

Пара уже воспитывает двух сыновей — семилетнего Михаила и трехлетнего Мирослава. Ранее Тодоренко неоднократно заявляла о желании иметь большую семью.

«Но все равно хочется детей. Много! Мы с Владом целый детский сад завели бы, только волю дай», — делилась она.

Регина Тодоренко и Влад Топалов — известная супружеская пара в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2018 году и в 2019-м провели роскошную свадебную церемонию в Италии. Влад и Регина отмечали, что связь между ними основана на глубокой дружбе, взаимном уважении и поддержке на всех этапах совместной жизни.

