На Камчатке женщина скончалась после нападения медведя

В тот же день после встречи с хищником выжил шестиклассник.

Женщина, на которую в Петропавловске-Камчатском напал медведь утром 25 сентября, скончалась в больнице. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в Минздраве Камчатского края.

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий, пациентку спасти не удалось. Тогда городская станция скорой помощи диагностировала у пострадавшей скальпированные раны и поврежденную кисть руки.

Сотрудники ведомства выразили искренние соболезнования родным и близким жительницы края.

Хищник напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском. После атаки животного, жительница города была госпитализирована в больницу.

Сообщается, что в тот же день встречи с медведем едва избежал шестиклассник. Когда он увидел хищника, побежал от него в сторону и упал. При этом ребенок отделался только ссадинами.

Кроме того, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, однако тот успел запрыгнуть в машину. Автомобиль получил повреждения.

Согласно последним данным, опасного зверя подстрелили.

