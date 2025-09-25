В Приморье в багажнике авто обнаружили части тела амурского тигра

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Прокуратурой региона возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных.

В Приморском крае на трассе «Раздольное — Хасан» сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части тела амурского тигра. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба прокуратуры региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, включенных в Красную книгу России и охраняемых международными соглашениями.

Прокуратура Приморского края взяла расследование этого преступления на особый контроль. Амурские тигры находятся под строгой охраной государства, как исчезающий вид животных на территории России. Их отстрел категорически запрещен, а уничтожение является серьезным преступлением и строго карается по закону.

