Израиль намерен атаковать Йемен

Тель-Авив готовит ответ на инцидент с беспилотником, который произошел накануне.

Израиль готовит серию ударов по Йемену. Она станет возмездием после атаки беспилотника на курортный город Эйлат. Об этом заявил премьер Нетаньяху.

В результате атаки хуситов ранены более 20 израильтян. По какой-то причине система ПВО не успела сработать. И на месте падения дрона могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Угроза новых военных действий на Ближнем Востоке заставила израильтян выйти на массовую акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион. Нетаньяху в очередной раз обвинили в нежелании спасти заложников, которые находятся в плену у ХАМАС.

