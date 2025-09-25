Airbus A330 отстранили от полетов после столкновения с Superjet 100 в Шереметьево

Airbus A330 отстранили от полетов после аварии в Шереметьево

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все 264 пассажиров будут размещены в гостиницах.

Самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который столкнулся с Superjet 100 авиакомпании «Россия» в аэропорту Шереметьево вечером 24 сентября, отстранили от полетов после проведения технического осмотра. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

«Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», — сообщает воздушная гавань.

Вылет рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

Тем временем все 84 пассажира рейса «Москва-Санкт-Петербург» вылетели резервным бортом и благополучно приземлились в Пулково, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Для расследования причин авиационного инцидента Федеральным агентством воздушного транспорта России будет сформирована комиссия под председательством заместителя руководителя агентства Андрея Потемкина.

Напомним, что самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Петербург, и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, готовившийся к вылету в Пекин, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX