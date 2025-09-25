Власти Латвии усиливают гонения на русский язык

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Правительство обрушилось на книги, газеты и даже родительские чаты.

В Латвии наступление на русский язык вошло в решающую фазу. Власти страны, не ограничившиеся запретом преподавания на «оккупантском» языке в учебных заведениях, теперь стремятся полностью исключить русский язык из общественной жизни, оставив его исключительно для домашних разговоров. Меры по его вытеснению принимаются на всех уровнях: от значительного повышения НДС на книги и прессу на русском до вмешательства в школьные родительские чаты. Подробнее — в материале «Известий».

Новые методы давления

Националисты в Латвии, не удовлетворенные изгнанием русского языка из школ и садиков, а также сносом памятников советским солдатам, продолжают разрабатывать новые методы давления на «нетитульных» жителей. Недавно в сейм был подан законопроект, в котором предложено запретить русским детям использовать родной язык даже на переменах. Такой же закон уже принят для русскоязычных депутатов: они не могут говорить по-русски не только с трибуны (что запрещено давно), но и в курилках.

Парламентская фракция радикальной партии «Национальное объединение», предложившая запретить русский в школьных перерывах, называет это «ответом на жалобы родителей» и «заботой о государственной политике». Оказывается, некоторые латышские родители возмущены тем, что ученики бывших русских школ продолжают общаться на родном языке на переменах, а также что русский язык иногда слышен на школьных линейках и других торжественных мероприятиях.

Депутат горсобрания Риги от оппозиционной партии «Суверенная власть» Инна Дьери с негодованием отмечает:

«На деле это позорная охота на язык, который остается родным для десятков тысяч детей. Это про то, чтобы сломать. Заставить замолчать. Привить стыд за самого себя. А вы будете сопротивляться? Или будете молчать? Молчаливое согласие — это соучастие. Да, я злюсь. Мне горько. Потому что это допустили взрослые. Учителя, которые соглашались — и даже бежали впереди паровоза. Родители, которые не выходили на митинги». По мнению депутата, немалая вина за происходящее лежит на самой русской общине Латвии: когда в 2018–2022 годах власти принимали законы о запрете преподавания на ее родном языке, люди в большинстве своем отмалчивались, надеясь, что «как-нибудь пронесет…»

Даже родительские чаты

В прошлом году в сейм был подан проект «Декларации о преступной русификации, осуществленной советским оккупационным режимом в Латвии, и ликвидации ее лингвистических последствий». Прямого запрета на русский в публичных местах документ пока не содержит, но он закладывает основу для дальнейших законодательных инициатив в этом направлении. В частности, с нового учебного года в средних школах Латвии прекращается преподавание русского языка как иностранного.

В последнее время националисты начали активно вмешиваться в русскоязычные родительские чаты. Причиной стал случай, когда латышка Лига пожаловалась в соцсети, что, при желании отдать своего ребенка в одну из бывших русских гимназий Риги, она обнаружила, что 99% родителей в чате общаются на русском.

«Я серьезно рассматривала эту школу, потому что она рядом с домом. Но теперь вижу, что вся коммуникация идет по-русски. Это печально», — писала Лига.

Этот пост вызвал бурю возмущения среди латышей, утверждавших, что чаты родителей должны вестись на государственном языке. Реагируя на ситуацию, Госслужба качества образования подчеркнула, что использование только латышского языка в чатах — обязательное требование, и провела беседу с директором гимназии.

Ни книг, ни газет

Недавно правительство Латвии разработало новый законопроект, направленный на борьбу с русскоязычной прессой и книжными магазинами. Согласно предложению, со следующего года книги, изданные не на латышском и не на языках стран-членов ЕС и ОЭСР, будут облагаться стандартной ставкой НДС в 21%, в то время как на книги на латышском, а также языках стран ЕС и ОЭСР будет применяться сниженная ставка в 5%.

Эта мера направлена, прежде всего, против русского языка, который не входит в число официальных языков государства. Чиновники надеются, что такие шаги приведут к закрытию русскоязычных СМИ и книжных магазинов. Однако, как отметил рижанин Игорь, «книги будут скачивать из интернета, а новости будут получать через соцсети и российские СМИ». По его словам, латвийские русскоязычные жители уже давно научились обходить блокировки.

Высмеяла бабушку

Антирусская атмосфера в Латвии охватывает даже простые повседневные ситуации. Недавно пользовательница сети под ником Сармите Сармите опубликовала видеоролик, в котором она высмеивает русскую бабушку, говорящую на своем родном языке в приемном отделении больницы.

Националистка, обеспокоенная тем, что женщина использует «оккупантский» язык, требовала, чтобы она заговорила на латышском. История вызвала возмущение среди латышей, которые быстро установили личность Сармите. Это оказалась Сармите Валайне, член радикальной партии «Национальное объединение». Валайне, подруга известной поэтессы Лианы Ланги, активно борется с русским языком в Латвии, стремясь к полной «дерусификации» страны.

Латышский популярнее не стал

Вместо латышского языка, который националисты пытаются защитить от влияния русского, в Латвии растет популярность английского.

Согласно исследованию Латвийского агентства языка (LVA), 73% латышских подростков слушают музыку на английском, 61% смотрят фильмы и сериалы на английском, 20% читают книги и статьи только на английском, а 94% общаются в соцсетях на этом языке.

Латышский язык, в свою очередь, сохраняет позиции лишь в семьях. По мнению профессора СПбГУ Натальи Ереминой, ситуация в Латвии является примером деградации, когда обществом управляют с помощью страха и ненависти к «другим».

