Все больше украинских депутатов недовольны Зеленским

Лидер киевского режима впервые за последние полтора года встретился с депутатами пропрезидентской фракции. Но удачной эту встречу не назовешь.

В середине сентября Владимир Зеленский впервые за последние полтора года встретился с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Главной темой встречи была ситуация на фронте и необходимость принятия «сложных решений». Эксперты отметили, что это событие выявило разногласия между президентом и парламентариями. Об этом пишут «Известия».

Не все пришли

Первая такая встреча прошла полтора года назад, но на этот раз особого ажиотажа не вызвала. Спикер фракции Юлия Палийчук сообщила, что в собрании участвовало только 150 из 230 депутатов фракции. Перед встречей организаторы попросили депутатов сесть поближе, чтобы зал выглядел более заполненным. Причинами низкой явки называются командировки, болезни и… недовольство авторитарным стилем управления. В прошлом Зеленский выступал в формате монолога, не давая депутатам возможности задать вопросы, что также могло повлиять на решение многих не присутствовать.

Публично обсуждалась ситуация на фронте, в частности, Юлия Палийчук сообщила, что Зеленский предупредил депутатов о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация ухудшится. Конкретные меры не были озвучены, но некоторые аналитики предположили, что речь может идти о выполнении российских требований. Эти предположения были опровергнуты депутатами, присутствовавшими на встрече. Ярослав Железняк заявил, что президент «ничего отдавать не собирается», а Георгий Мазурашу подчеркнул, что Зеленский «будет воевать до последнего», добавив, что для продолжения боевых действий в следующем году Украине потребуется 120 миллиардов долларов.

Согласно источникам в Верховной раде, Зеленский под «трудными решениями» имел в виду усиление мобилизации. Среди возможных мер обсуждаются снижение возраста призыва с 25 до 18 лет и ужесточение условий бронирования.

Разлад в «семье»

Закулисные разговоры также указывают на напряженные отношения Зеленского с депутатами. С момента начала СВО из парламента ушли многие народные избранники, а после запрета «пророссийской» партии ОПЗЖ часть депутатов покинула страну, другие оказались под санкциями или в тюрьме. Со временем стали уходить и депутаты фракции «Слуги народа». Если после выборов шесть лет назад партия насчитывала 254 человека, то сегодня их осталось 230. Формально этого достаточно для принятия законов, однако на заседаниях часто бывает еще меньше депутатов, что требует привлечения голосов оппозиции.

В условиях снижения количества депутатов и растущего недовольства властью, политические процессы в стране становятся все более сложными. Например, после проведения реформы, касающейся Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), страна в конце июля столкнулась с протестами, а также с возмущением со стороны международных партнеров.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Семченко отмечает, что раздражение депутатов нарастает, но вряд ли оно приведет к изменениям в политической ситуации. По его словам, хотя депутаты обладают серьезными рычагами влияния, такими как возможность не продлить военное положение или отстранить Зеленского через импичмент, в реальности парламент разобщен — договориться между собой депутаты не могут.

Директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов также подтверждает, что парламентарии недовольны Зеленским уже несколько лет. Он отмечает, что вертикаль власти в Украине была выстроена три с половиной года назад, а реальных изменений в управлении пока не предвидится.

