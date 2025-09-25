В Дании закрыли аэропорт Ольборга из-за полетов БПЛА
Фото: Bruno Fahy/ТАСС
Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала эту ситуацию критически серьезной.
Аэропорт датского города Ольборг закрыли из-за появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом 24 сентября сообщила полиция Северной Ютландии на своем официальном сайте.
«Полиция присутствует на месте и проводит дальнейшее расследование», — говорится в сообщении.
Накануне воздушное пространство над аэропортом Копенгагена было закрыто из-за полетов беспилотников.
По информации Управления транспортной авиации ВВС, базирующегося на авиабазе Ольборга, два рейса авиакомпаний Norwegian и SAS пришлось перенаправить в Копенгаген из-за инцидента.
В Управлении добавили, что в настоящее время они сконцентрированы на организации безопасного управления воздушным движением. Идет активное сотрудничество с представителями правоохранительных органов для урегулирования ситуации.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала эту ситуацию критически серьезной. Пока остается неизвестным, кто именно стоял за данной атакой.
