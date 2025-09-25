Жители Петербурга жалуются на шумную уборку листьев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Коммунальщики с «воздуходувками» вызвали целый шквал жалоб в разных районах города.

Жители Петербурга вышли на борьбу с дворниками. С приходом осени коммунальщики все чаще стали применять так называемые «воздуходувки» для уборки листьев, вызвав целый шквал жалоб в разных районах города. Причем, это оказалось не только очень шумно, но и очень вредно для всех окружающих. Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова все проверила.

Жители Московского района встречают утро под звуки аппарата — современного, шумного и очень назойливого.

«Тишина, спокойствие. Но нет. Рано или поздно придут люди с воздуходувками. Начнется ад», — говорит местная жительница Елена Гришина.

На Ланском шоссе коммунальщики заступают на шумную смену в девять утра — все, что попадается на глаза дворнику — листья, пыль и грязь —, взмывает в воздух.

«Столб пыли огромный, с „воздуходувкой“ идет один (человек. — Прим. ред.) и лист туда-сюда гоняет», — описывает местная жительница Евгения Арраг.

Прямого запрета на уборку такими громкими приборами нет, да и коммунальщики уверяют — закон о тишине никто не нарушает, все в строго отведенные и дневные часы. Только вот комитет по благоустройству четко указывает уровень допустимого шума на придомовой территории — не более 55 децибелов в любое время суток.

В среднем режиме работы «воздуходувки», в среднем, замерители шума дают показатель 85 децибел. Есть воздуходувки еще мощнее, а значит, и уровень шума еще выше.

Коммунальщики отвечают: зато быстро, особенно в листопад.

«Если сравнивать с теми же граблями или метлой, то скорость выполнения возрастает до десяти раз — эту детскую площадку дворник бы убирал часа три от всей листвы, здесь он справится за полчаса с использованием этого инструмента», — объясняет Илья Турляков, директор по благоустройству управляющей компании.

Но если с шумом еще можно смириться, окна поплотнее закрыть, да беруши купить, вред от такой уборки может оказаться куда более губительным. Из-за высокой влажности и низкой температуры воздуха на опавших листьях размножаются плесень и грибы. Через микроскоп хорошо видно: белый налет — это так называемые конидии, летние споры. Черные точки рядом — плодовые тела клейстотеций, внутри которых зимуют половые споры.

«Вот эти споры они служат для массового распространения инфекций. Они образовались, разлетелись. Мы их не видим, они в воздухе у нас везде. Попадают на новые листья и заражают», — предупреждает Елена Варенцова, заведующая кафедрой защиты леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ.

А благодаря направленному и интенсивному потоку воздуха, вместе с листьями разлетаются и невидимые глазу грибы и попадают в дыхательные пути человека.

«Вокруг действующей воздуходувки образуется такое облако очень плотного аэрозоля, насыщенного, соответственно, формой плесневых грибов, ну и другими загрязнительными — пылью. Поэтому человеку, страдающему аллергией, достаточно опасно попадать в такое вот облако, образующееся после «воздуходувки», — утверждает аллерголог Владимир Болибок.

Уставшие от шумной уборки петербуржцы надеются, что дворники вернутся к проверенным временем инструментам — грабям и метлам. По крайней мере, во дворах, куда выходят окна жилых домов.

