Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте

Спецоперация
Курская область

По мнению экс-главкома, цена вторжения боевиков в Курскую область была слишком высокой.

Украинскую армию ждут новые провалы на фронте. И это не прогнозы врагов Киева, а мнение экс-главкома ВСУ Залужного.

В своей статье для издания «Зеркало недели» нынешний посол Украины в Британии признался, что вторжение в Курскую область стало полным крахом ВСУ. По его словам, цена этой авантюры оказалась слишком высока, а само вторжение не принесло никакого успеха.

Отметил Залужный и превосходство российских дронов, которые наносят точные удары и перекрывают всю логистику украинской армии. В результате ВСУ вынуждены постоянно отступать, оставляя выгодные позиции.

