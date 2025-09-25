Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

По мнению экс-главкома, цена вторжения боевиков в Курскую область была слишком высокой.

Украинскую армию ждут новые провалы на фронте. И это не прогнозы врагов Киева, а мнение экс-главкома ВСУ Залужного.

В своей статье для издания «Зеркало недели» нынешний посол Украины в Британии признался, что вторжение в Курскую область стало полным крахом ВСУ. По его словам, цена этой авантюры оказалась слишком высока, а само вторжение не принесло никакого успеха.

Отметил Залужный и превосходство российских дронов, которые наносят точные удары и перекрывают всю логистику украинской армии. В результате ВСУ вынуждены постоянно отступать, оставляя выгодные позиции.



