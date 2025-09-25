Трамп заменил фото Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool via CNP; 5-tv.ru

Вместо портрета на нем — устройство для автоподписи документов.

Президент США Дональд Трамп решил не останавливаться в своем эпатаже. На «президентской аллее славы» в Белом доме пропала фотография Джо Байдена. Вместо него в ряду американских лидеров появился снимок с устройством для автоподписи документов.

Дональд Трамп, судя по всему, решил в очередной раз намекнуть, что его предшественник не принимал решения самостоятельно, а только подписывал важные бумаги.

Кстати, буквально этим летом сам Байден признался, что действительно использовал автоподпись из-за большого количества указов, которые поступали к нему каждый день.

